Superlega | Sacchi | «Sono curioso I soldi bisogna saper spenderli | Florentino lo sa fare»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023) Questione, La Stampa intervista Arrigo, che idea si è fatto della? «die che cosa succederà. Mi interessano gli sviluppi più delle chiacchiere. Ma una valutazione mi sento subito di farla». Prego. «Mi sembra che le due parti in causa ora non si parlino. Gli organizzatori dellae l’Uefadistanti, ma questa novità può essere da stimolo ad entrambi i soggetti». Quindi i(della) faranno la felicità? «Iper ino. Ispesi bene posavvicinarla. Quando il Real diPerez comprò Zidane dalla Juventus per 150 ...