Superlega | Reichart ferma gli arabi | “Progetto riservato ai club europei”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ilnon vedrà inclusi le società dell’a Saudita. Ad afrlo è Bernd, CEO di A22 Sports, la società che ha sviluppato la nuova competizione: “Assolutamente no, questo è unsolo a“. Una caratteristica particolare è la proposta di trasmettere gratuitamente la: “Siamo convinti che le migliori partite, con in campo i più grandi calciatori, hanno la forza di raggiungere miliardi di persone nel mondo. Questa è una grande opportunità: le piattaforme streaming e le tecnologie avanzate di oggi potranno aiutarci. Il grande calcio su un’unica piattaforma gratuita eliminerà anche la pirateria, che oggi è un grave problema“. SportFace.

Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - “Se in futuro parleremo con club extra europei come ad esempio gli arabi? No". Questa la risposta secca del Ceo di A22 ... (liberoquotidiano)

Bernd Reichart , CEO di “A22 Sports” (a società nata per sviluppare la nuova Superlega ) in un’intervista realizzata da Sportmediaset ha parlato ... (inter-news)

La', si legge. E accanto allo schermo c'è Bernrd, ex manager di Rtl, ora amministratore delegato di A22, l'agenzia che dovrebbe portare avanti il progetto. Lui sorride. È il ...Il presidente di A22 Sports Bernd, società nata per sviluppare la nuova, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. 'Sono convinto di questo e le cose sono abbastanza chiare. I club lo capiranno, chi prima e chi ...Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Bernd Reichart torna a parlare del progetto della Superlega. Il CEO di A22, società nata per ideare la nuova competizione rivoluzionaria, ha parlato così.Superlega, Reichart: «I club si renderanno conto che questa è una grandissima opportunità». Le parole del CEO di A22 Sports Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, la società nata per sviluppare la nuova c ...