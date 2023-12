Superlega | Reichart | «De Laurentiis sa cosa è meglio per il Napoli | non è spaventato dal sistema»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il ceo di A22 (società nata per sviluppare la) Berndè stato intervistato da Sportmediaset sulla nuova competizione: La nuovaè pronta a garantire ilper i club europei, che hanno diversi motivi per lasciare la Uefa? «Noi sappiamo che c’è un grande problema. I club non sono stabili e sostenibili come in realtà dovrebbero essere. Le nuove competizioni europee possono contribuire molto a migliorare le loro situazioni finanziarie e i loro problemi economici e soprattutto rappresentano una grandissima opportunità di crescita».in tv gratis per tutti: sarebbe una novità assoluta. «Siamo convinti che le migliori partite, con in campo i più grandi calciatori, hanno la forza di raggiungere miliardi di persone nel mondo. Questa è una grande opportunità: le ...