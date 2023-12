Superlega | ancora Reichart | «No Inter? Normale | ma questa è una grande opportunità!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Bernd, CEO di “A22 Sports” (a società nata per sviluppare la nuova) in un’vista realizzata da Sportmediaset ha parlatodicitando anche l’, che si è già espressa in merito.OCCASIONE – Berndribadisce il progettoe parla in particolare delle squadre italiane, tra queste anche l’: «Sono convinto di questo e le cose sono abbastanza chiare. I club lo capiranno, chi prima e chi dopo ma presto si renderanno conto cheè una grandissima opportunità. Un’occasione che sarà determinante per il loro futuro. Noi sappiamo che c’è unproblema. I club non sono stabili e sostenibili come in realtà dovrebbero ...