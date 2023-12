Superbonus 110 | spunta la sanatoria | stop alle sanzioni per chi non termina i lavori

(Di sabato 23 dicembre 2023) Oltre il danno c?è il rischio della beffa. Non solo un numero elevato di famiglie rischia di non riuscire a concludere ifinanziati con, ma per molte di loro il Fisco...

La Manovra Economica non prevede una proroga del Superbonus al 110% , e la maggioranza non ha presentato emendamenti in tal senso. Forza Italia , ... ()

Grande assente nella manovra è il. Nessuna mini - proroga in Legge di Bilancio del termine per chiudere i lavori fatti con il bonus al% nonostante il pressing costante ma non esclusivo ...Niente spazio in manovra invece per una mini proroga del% , nonostante all'interno della maggioranza Forza Italia abbia più volte invitato a ragionare sulla misura per prolungare di ...Oltre il danno c’è il rischio della beffa. Non solo un numero elevato di famiglie rischia di non riuscire a concludere i lavori finanziati con Superbonus, ma per molte di loro il ...Il Ministero dell'Economia ha decretato che il Superbonus 110% scomparirà dal 2024: a rischio più di 20.000 cantieri.