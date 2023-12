Sul Mes monta la polemica Le opposizioni | richiesta di audizione per Giorgetti Il ministro | sì ma solo su manovra

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sulla possibilità che ci sia un 'caso Italia' in Europa sul Mes, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto «no, assolutamente». «L'economia italiana è solida - ha aggiunto -, cresciamo di più dei francesi e dei tedeschi. Il Mes era uno strumento inutile, non utilizzato, superato, dannoso. Un pensionato o un operaio italiano avrebbero dovuto pagare per salvare una banca tedesca, quindi il Parlamento...

Opposizioni all'attaccole opposizioni tutte tornano all'attacco. E' necessaria e urgente un'informativa di Giorgettiin Commissione Bilancio alla Camera , che è già convocata per la ...Quellaè una vittoria di Pirro sovranista, buona da dare in pasto alla stampa nostrana, ma che non serve a niente al Paese e anzi ci fa sembrare la caricatura dell'Italietta che urla e ...Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Ma cosa ci sta a fare ancora lì Giorgetti Un ministro sfiduciato dalla maggioranza, dal suo stesso partito e dalla sua premier Nel merito ha ragione lui, e quando sieder ...Il leader della Lega nega ci sia un caso Italia dopo la bocciatura del Mes in Parlamento: “È stato un voto concreto, non abbiamo fatto un voto ...