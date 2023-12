Sul doppio standard all' Onu Biden perde credibilità con gli alleati Iran | Hamas e Russia ne approfittano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Dal Consiglio di Sicurezza ci si aspettava ben altra risoluzione. A Washington viene chiesto di utilizzare con Israele la stessa determinazione adottata per la salvaguardia dei civili in Ucraina. Teheran sfrutta la crisi Usa per minacciare: "Se non cessano i crimini a Gaza, chiuderemo il Mar Mediterraneo con nuove potenze di resistenze"

La risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, con cui si chiede il lasciapassare per "più aiuti" e la creazione di "condizioni per una cessazione duratura delle ostilità" a Gaza, non è ......1 - 0 Nell'altro match andato in scena alle 18 il Verona si è imposto in casaCagliari con il risultato di 2 - 0. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni l'espulsione di Makombou per...Milano, 23 dic. - (Adnkronos) - L'Inter si lascia alle spalle il ko di mercoledì con il Bologna in Coppa Italia, supera al 'Meazza' per 2-0 il Lecce mantenendo la vetta della classifica a quota 44, co ...Il doppio standard di Mosca che predica bene e razzola male (la ... malattie e l’approssimarsi della carestia”, ha affermato Save the Children. “Piuttosto che discutere sui dettagli di un meccanismo ...