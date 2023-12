Suggerimento al sindacato I giornalisti dovrebbero scioperare contro il giornalismo

(Di sabato 23 dicembre 2023) L'imbarazzante minaccia della Fnsi per la legge che vieta di pubblicare le ordinanze d'arresto, una legge forse dannosa, forse inutile, ma parlare di bavaglio è comico. Nulla cambierà finché la stampa disattende i codici da lei stessa firmati e vivrà di presunzione di colpevolezza, cioèla Costituzione

L'imbarazzante minaccia della Fnsi per la legge che vieta di pubblicare le ordinanze d'arresto, una legge forse dannosa, forse inutile, ma parlare di bavaglio ...Scopri l'impatto dell'Accordo Italia-Svizzera a Como! L'accordo tra sindacati e Comune di Verbania ispira un tavolo di confronto per supportare lavoratori e aziende frontalieri. Dettagli e proposte in ...