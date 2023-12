Striscia la Notizia | verso un’istruttoria nei confronti di Soumahoro | In esclusiva il documento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) Questa sera ala, si parla della possibilità dineidell’onorevole. Continua, quindi, l’inchiesta dell’inviato Pinuccio sull’ambigua raccolta fondi utilizzata per la campagna elettorale.la, si vaneidiUfficio StampalaStasera ala(Canale 5, ore 20.35) va in onda l’inchiesta di Pinuccio su Aboubakare sull’ambigua raccolta fondi utilizzata per la campagna elettorale (veicolata dalla piattaforma di crowdfunding Politically) e contestata dalla Corte d’appello ...