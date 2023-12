Strage Praga | omaggio alle vittime con la messa nella cattedrale

Dopo aver ucciso il padre e aver piazzato una trappola esplosiva in casa, il giovane si sarebbe recato aper compiere la, per poi puntare l'arma contro se stesso e uccidersi. Le prove ...Una folla si è radunata nel luogo dove sono state lasciate centinaia di candele per le 14 persone uccise lo scorso 21 dicembre all'interno dell'Università di. Un ragazzo di 24 anni ha fatto fuoco su studenti e insegnanti prima di rivolegre l'arma verso se stesso, messo alle strette dalla polizia sul tetto dell'edificio che ospita la Facoltà ...Lo studente ventiquattrene, autore della strage all'Università di Praga, possedeva in casa un vero arsenale. Studiava da tempo la strategia migliore per compiere il suo piano: i suoi deliri, affidati ...Praga, 23 dic. (askanews) - Minuto di silenzio, bandiere a mezz'asta e celebrazioni religiose in tutto il Paese: la Repubblica Ceca rende omaggio oggi alle vittime del massacro che ha provocato 14 mor ...