Stipendi | Irpef | pensioni | Imu | tutte le novità della Manovra | ecco cosa cambierà nel 2024

I punti più importanti in sei capitoli 1 LE TASSE Cuneo,confermati Il "cuore" della ... l'esecutivo ha anche anticipato l'attuazione della riforma fiscale in materia di: le aliquote sui ...... con aggiunte di fondi per glidelle forze armate e dell'ordine, nonché per gli enti locali in relazione alle variazioni delle aliquoteLavoro, pensioni e famiglia. Dando priorità ai redditi più bassi, privilegiando le misure a favore della natalità e senza trascurare la sanità e i rinnovi dei ...stipendi e Irpef. A Palazzo Madama i sì sono stati 109, contro i 72 no e i due astenuti. Sul fronte delle pensioni si conferma il taglio per chi, tra il personale sanitario, degli enti locali, dei ...