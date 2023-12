Stefano Pioli | la Gazzetta | Serie riflessioni in corso al Milan

In casa Milan sarà un Natale di musi lunghi. Ennesimo stop & go della squadra di Pioli , che proprio non riesce a trovare continuità di ... (liberoquotidiano)

Nervi tesi, anzi tesissimi in casa Milan. Soprattutto per il mister, Stefano Pioli , sempre più nel mirino. L'anticipo di venerdì sera, per i ... (liberoquotidiano)

E nel mirino c'è, ovviamente. Il mister da tempo è in discussione, mettiamoci poi anche gli ultimi due infortuni, quelli di Kjaer e Tomori . Mettiamoci anche il nervosismo dell'...trema. Gli infortuni, i risultati che mancano in Italia e in Europa, dichiarazioni che non sono piaciute alla società: l'insoddisfazione da parte della proprietà è tangibile e il tecnico ...Il 2-2 contro la Salernitana potrebbe essere fatale per l'allenatore del Milan Stefano Pioli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la società sta seriamente valutando la posizione dell'allenatore ...Sempre più solo. Stefano Pioli oggi ha diretto la seduta di allenamento a Milanello alla quale non era presente nessun dirigente rossonero. Una sola video call per ribadire la totale insoddisfazione ...