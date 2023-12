STATS – Lautaro | Kane | Mbappé | Haaland e gli altri | chi saranno i re dei goleador del 2024?

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Chii re deinel? Vediamo, campionato per campionato, cosa ci dice l’attuale classifica Alcuni campionati sono già in pausa,come la Serie A e la Premier League giocano e non poco fino al termine dell’anno? Rispetto allo scorso anno, considerando la lotta per il titolo di re dei, ci sono significativi cambiamenti? Andiamo a vedere lo stato attuale.SERIE A –è in fuga, con 15 reti. Può persino “permettersi” di saltare gli ultimi impegni del 2023, ha un vantaggio troppo ampio sugli. Per dare l’idea di cosa stia facendo il Toro, l’anno scorso a quest’ora Osimhen conduceva con sole 10 realizzazioni.BUNDESLIGA –viaggia a 21 reti in 16 incontri. Molto improbabile, tenendo conto che gioca nel Bayern, ...