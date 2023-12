Stasera in onda su Italia 1 ” Il Grinch” | un classico delle commedie natalizie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un film che non può mancare in Tv sotto il periodo natalizio è sicuramente Il; lungometraggio diventato unnatalizio dal 2000 ad oggi. Diretto da Ron Howard , con protagonista Jim Carrey, il film racconta unafiabe di natale più interessanti dal punto di vista della narrazione, ovvero quella di un mostro verde e burbero che ha un pessimo rapporto con il Natale. Nel cast presenti anche Taylor Momsen , che interpreta la piccola Cindy e Jeffrey Tambor, antagonista del film , nei panni di Augustus Sindachi. Un altro grande nome è quello di Anthony Hopkins, che presta la voce al narratore della storia nella versione originale. Il film è prodotto da Imagine Entertainment e distribuito inda Universal Pictures; la commedia è stata accolta molto bene dalla critica come film per famiglie e per tutte ...