Ssc Napoli | Osimhen rinnova fino al 2026

All'asta anche due magliettecon lo scudetto: quella del capitano, Giovanni Di Lorenzo , battuta per 1000 euro e quella del bomber azzurro Victor Osimhen , assegnata per 2700 euro . ...All'asta anche due magliettecon lo scudetto: quella del capitano, Giovanni Di Lorenzo , battuta per 1000 euro e quella del bomber azzurro Victor Osimhen , assegnata per 2700 euro. Proodos ...Contratto fino al 2026. L'annuncio di De Laurentiis su X. Clausola di 120/130 milioni. Saranno gli ultimi mesi di Osimhen a Napoli ...Victor Osimhen ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2026. Il nigeriano avrà una clausola intorno ai 130 milioni.