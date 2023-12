Spinto da un collega Il macabro sospetto dei pm su una morte sul lavoro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Prende corpo l'ipotesi di omicidio sulladi un operaio in un cantiere a Torino: arrestato un

Il 15 dicembre a Torino operaio napoletanodaLe indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Oltredora di Torino hanno appurato che il giorno del presunto incidente ...L'uomo sarebbe statodalle scale al culmine di una lite. I Carabinieri hanno fermato un30enne per omicidio preterintenzionale. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era caduto in ...Stando alle informazioni raccolte dagli inquirenti, fra l'operaio morto e il collega ci sarebbe stata un'accesa discussione, scoppiata proprio quel pomeriggio. È dunque probabile che il 30enne abbia ...Era stata prima attribuita a un incidente sul lavoro, mentre ora si indaga per omicidio preterintenzionale. Svolta nelle indagini sulla morte di un operaio precipitato lo scorso 14 dicembre da un’impa ...