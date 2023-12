Spaghetti con colatura di alici | la mia ricetta | preparali a capodanno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 23 dicembre 2023)condi, la miaGlicondisono considerati una vera e propria sciccheria perché l’ingrediente principale del condimento è tanto speciale da essere considerato una rarità. Il suo sapore intenso, infatti, si ottiene grazie ad un particolare trattamento che subisce il pescato. Ma andiamo per gradi. Sono nata e cresciuta in Costiera e Cetara non dista molto dal mio paesino. È qui che nasce l’anticadella. I pescatori delle zona, da sempre, sanno che non tutte lesono adatte a realizzare questa preparazione, solo quelle pescate in uno specifico periodo dell’anno. Tutto ha inizio con la festa dell’Annunciazione, il 25 marzo e si conclude il 22 ...