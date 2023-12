Sottotetti abitabili | Regione pronta ad abbassare soglia di 10 cm

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBastadi 10 centimetri l’altezza minima richiesta, sperando non cresca la statura media degli occupanti. E il gioco è fatto: laCampania si appresta ad ampliare il numero di. Lo prevede uno dei 64 emendamenti al disegno di legge “Norme sul Governo del Territorio”. A firmarlo sono 18 consiglieri di maggioranza e opposizione. La modifica approderà il 28 dicembre in commissione Urbanistica. A preannunciare voto contrario, la consigliera Maria Muscarà del gruppo misto. “È una proposta – dice – che non può essere assolutamente fatta in un territorio come il nostro, a rischio sismico, a rischio vulcanico, con una fortissima concentrazione in zone fortemente abitata“. Muscarà, richiama gli ultimi dati Istat (“noi ci stiamo anche spopolando”). E domanda: “A cosa ...