Snowboard | otto azzurri superano le qualificazioni nel PSL di Davos Coratti e Dalmasso i migliori

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il primo PSL della stagione nella Coppa del Mondo diavrà una folta presenza azzurra. Sono beni nostri portacolori (5 uomini e 3 donne) che sono riusciti a superare la fase di qualificazione a. Appuntamento dalle 14.00 con le sfide ad eliminazione diretta. In campo femminile, dopo la somma delle due run di qualificazione, il miglior tempo è stato quello della svizzera Julie Zogg (49”29), che ha preceduto la tedesca Ramona Theresia Hofmeister (+0.07) e l’austriaca Daniela Ulbing (+0.67). In casa Italia ottima prova di Luciacon il quinto tempo totale (+1.07), ma si sono ben comportate anche Jasmined Elisa Caffont, rispettivamente ottava e nona, ma con lo stesso distacco da Zogg (+2.14). Tra gli uomini il pettorale numero 1 lo indosserà l’americano Cody Winters, ...

Non è successo praticandoo sci o qualcosa del genere; non è stato uno stupido incidente "... Al di là del piazzamento nel torneo tra gli ultimi, dove verrà nettamente sconfitto da ...Dal pattinaggio artistico al curling , dall' hokey al freestyle ma anche, sci alpino , ... Il Trofeo invernale , realizzato con gli organismi sportivi del CONI, e natoanni fa nella sua ...Il primo PSL della stagione nella Coppa del Mondo di snowboard avrà una folta presenza azzurra. Sono ben otto i nostri portacolori (5 uomini e 3 donne) che sono riusciti a superare la fase di ...Si celebra oggi, 21 dicembre, la giornata mondiale dello snowboard: un'occasione per conoscere questo sport invernale che consente di "surfare" sulla neve. Nato negli anni Sessanta negli Stati Uniti, ...