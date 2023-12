Snowboard | Lucia Dalmasso | “Davvero contenta del podio in slalom | perché mi trovo meglio in gigante”

(Di sabato 23 dicembre 2023)continua a crescere e agguanta una preziosa seconda posizione nelloparallelo di Davos, valevole come terzo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 dialpino. Dopo il quinto posto di Carezza ed il secondo di Cortina nei due giganti inaugurali della stagione, la veneta si dimostra dunque molto competitiva anche in PSL centrando il primodella carriera tra le porte strette. Complessivamente si tratta della quarta top3 individuale nel circuito maggiore per la 26enne bellunese, che deve però rimandare ulteriormente l’appuntamento con la vittoria. Quest’oggi, quinta in qualificazione, ha battuto nell’ordine la tedesca Hochreiter, la ceca Maderova e la padrona di casa svizzera Zogg per poi cedere alla teutonica Ramona Hofmeister ...

Sfuma il sogno della prima vittoria in carriera per Lucia Dalmasso . Come accaduto una settimana fa nel PSG di Cortina, anche in PSL a Davos ...

Il trionfo di Daniele Bagozza, i podi di Edwin Coratti eDalmasso. Non c'era modo migliore per loazzurro di chiudere il 2023. Il 28enne altoatesino trionfa a Davos, in Svizzera, nel primo slalom parallelo stagionale di Coppa del Mondo. ...Dalmasso si conferma sul secondo gradino del podio: loitaliano è sempre più protagonista in questo avvio di stagione da sogno. Il team guidato dal dt Cesare Pisoni riesce a piazzare ...Lucia Dalmasso continua a crescere e agguanta una preziosa seconda posizione nello slalom parallelo di Davos, valevole come terzo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard a ...Il primo slalom parallelo stagionale della coppa del mondo di snowboard è di Daniele Bagozza che trionfa a Davos (Svizzera) superando in finale l'austriaco Arvid Auner con Edwin Coratti terzo. E tra ...