Snowboard | l' Italia padrona dello slalom parallelo con Bagozza e Dalmasso

(Di sabato 23 dicembre 2023) AGI - È grand'all'antivigilia di Natale. Danieleha trionfato nel primodella stagione di Coppa del mondo svoltosi oggi a Davos. L'azzurro in finale ha sconfitto l'austriaco Arvid Auner. Per, 28 anni, altoatesino, si tratta della terza vittoria in carriera, l'ultima era stata quella del 14 gennaio 2020 a Bad Gastein in Austria. Terzo Edwin Coratti, anche lui altoatesino, che nella small final ha battuto l'americano Cody Winters. Tra le donne, seconda Luciabattuta in finale solo dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister per appena 29 centesimi. Terza l'austriaca Sabine Schoeffmann. Si trattastesso podiogigante ...

: grand'in Coppa, vince Bagozza, ...Si trova a circa 7 km dal centro cittadino e mette a disposizione ben 43 km di piste per sci eperfettamente preparate e ben 8 impianti di risalita; non importa quale sia il vostro livello ...AGI/Vista - "È importante che lo Stato e la Repubblica facciano sentire alle persone che lo servono che gli sono vicine, soprattutto quando queste persone, in periodi in cui quasi tutto il resto d'Ita ...Italia in grande spolvero anche a Davos nel primo slalom parallelo della stagione per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard alpino, valevole come ultimo appuntamento in vista della pausa per le fe ...