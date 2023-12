Snowboard | é un Natale italiano! Daniele Bagozza vince il PSL di Davos | Coratti terzo e leader della generale!

(Di sabato 23 dicembre 2023) La Coppa del Mondo dialpino continua a regalare emozioni allo sport italiano. Nel PSL diritorna sul gradino più alto del podio quasi quattro anni dopo l’ultima volta (Bad Gastein nel 2020 e sempre in PSL). Un capolavoro quello del nativo di Bressanone, che centra anche il secondo successo stagionale per la squadra azzurra, dopo quello di Bormolini nel PGS di Carezza. Una rimonta clamorosa quella diin finale contro l’austriaco Arvid Auner. L’azzurro aveva accusato 34 centesimi di ritardo al primo intermedio, ma poi è riuscito a recuperare lo svantaggio, chiudendo con 55 centesimi di vantaggio. La strepitosa giornata delloitaliano è poi completata da Edwin, che ha concluso alposto, ...

