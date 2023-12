Snowboard | Cdm | Bagozza trionfa nello slalom parallelo di Davos

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dic. - (Adnkronos) - Il primostagionale è di Danieleche(Svizzera) superando in finale l'austriaco Arvid Auner con Edwin Coratti terzo. Lucia Dalmasso si conferma sul secondo gradino del podio: loitaliano è sempre più protagonista in questo avvio di stagione da sogno. Il team guidato dal dt Cesare Pisoni riesce a piazzare ben otto atleti nel tabellone principale di, cinque uomini e tre donne: Maurizio Bormolini e Roland Fischnaller purtroppo devono alzare bandiera bianca al primo turno, ma nei quarti Danieleed Edwin Coratti si garantiscono una semifinale tutta azzurra superando rispettivamente il coreano Sangho Lee e l'austriaco Dominik Burgstaller, mentre ...

L'olimpionica bergamasca non si piazzava tra le prime tre da un anno e nove mesi ROMA - Michela Moioli torna ad assaporare il sapore di un podio in ... (ilgiornaleditalia)

Carezza , 14 dic. - (Adnkronos) - doppietta azzurra a Carezza con Maurizio Bormolini che supera in finale Edwin Coratti . Parte in modo esaltante la ... (liberoquotidiano)

Il lombardo batte in finale Edwin Coratti ROMA - Parte in modo esaltante la Coppa del Mondo di Snowboard alpino, aperta dal gigante parallelo ... (ilgiornaleditalia)

Si chiude alla grande il fine settimana di Coppa del Mondo di snowboardcross in quel di Cervinia , con l' Italia che trionfa nella gara a squadre mista che ha completato la tappa valdostana. Michela ...Doppietta azzurra a Carezza con Maurizio Bormolini che supera in finale Edwin Coratti. Parte in modo esaltante la Coppa del Mondo dialpino, aperta giovedì 14 dicembre dal gigante parallelo ospitato dalla pista Pra di Tori di Carezza, in provincia di Bolzano. L'inverno si è aperto dunque con una finale tutta azzurra, con ...Davos, 23 dic. – (Adnkronos) – Il primo slalom parallelo stagionale è di Daniele Bagozza che trionfa a Davos (Svizzera) superando in finale l’austriaco Arvid Auner con Edwin Coratti terzo. Lucia Dalma ...Lo snowboard parallelo italiano e' stato protagonista di un inizio di stagione esaltante con la doppietta firmata da Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti a Carezza, seguiti due giorni dopo dai podi di ...