Snowboard | Bagozza trionfa a Davos | “Sono riuscito a vincere | fatico a crederlo”

(Di sabato 23 dicembre 2023)– Il primo slalom parallelo stagionale della Coppa del Mondo diè di Danieleche(Svizzera) superando in finale l’austriaco Arvid Auner con Edwin Coratti terzo. E tra le donne Lucia Dalmasso si conferma sul secondo gradino del podio: loitaliano è protagonista in questo avvio di stagione. Il team guidato dal dt Cesare Pisoni riesce a piazzare ben otto atleti nel tabellone principale di, cinque uomini e tre donne. Maurizio Bormolini e Roland Fischnaller escono al primo turno, ma nei quartie Coratti creano una semifinale tutta azzurra superando il coreano Lee e l’austriaco Burgstaller, mentre Aaron Marc cede allo statunitense Winter. La sfida tricolore si conclude con un solo centesimo di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Nooooooooooooooooo! Hofmeister batte ancora Dalmasso e conquista la terza vittoria stagionale in tre ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Tre podi dunque per l’ Italia dello Snowboard parallelo nell’ultima gara del 2023 di Coppa del Mondo: ... (oasport)

Bilancio trionfale per l’Italia dello Snowboard parallelo al termine dell’ultima gara di Coppa del Mondo prima della pausa per le feste natalizie. ... (oasport)

Italia in grande spolvero Anche a Davos nel primo slalom parallelo della stagione per la Coppa del Mondo 2023-2024 di Snowboard alpino, valevole ... (oasport)

: grand'Italia in Coppa, vince, ...Il trionfo di Daniele, i podi di Edwin Coratti e Lucia Dalmasso. Non c'era modo migliore per loazzurro di chiudere il 2023. Il 28enne altoatesino trionfa a Davos, in Svizzera, nel primo slalom parallelo ...