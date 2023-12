SmackDown 22 12 2023 3 contendenti per 1 solo campione

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 dicembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Siamo quasi a Natale e lo show blu ci vuole regalare una puntata degna di nota, con molte cose interessanti. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: AJ Styles fa il suo ingresso e dice che LA Knight e Randy Orton devono mettersi in fila. Arriva la Megastar stizzito per l’attacco subito sette giorni fa e ricorda ad AJ Styles che ha perso il treno e da Fastlane è lui la principale minaccia per Roman Reigns. Arriva però anche Randy Orton che dice ai due che non sono degni sfidanti per Reigns. Nick Aldis allora è costretto ad uscire e a proporre una soluzione consona per i 3. Fra due settimane a New Year’s Revolution sarà triple threat per decretare il prossimo sfidante del Tribal Chief. Holiday Havoc Match: Bianca Belair, Shotzi, ...