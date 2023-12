Simone Grande è il vincitore di The Voice Kids 2

(Di sabato 23 dicembre 2023)- The2 E’ un ragazzino a salire sul gradino più alto del podio di The. Si tratta di, 11 anni, del team Clementino. Ilsuccede a Melissa Agliottone, trionfatrice lo scorso marzo della prima edizione dello show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La finale di The2 ha visto i 12 concorrenti sfidarsi all’interno del proprio team. Al termine di tutte le esibizioni, ciascun coach è stato infatti chiamato a scegliere il super finalista tra i 3 a disposizione arruolati nelle scorse puntate. Arisa ha deciso di puntare su Emma Buscaglia; Loredana Bertè ha optato per Desirée Malizia; Gigi D’Alessio se l’è giocata con Lulù Sollazzo; ...

Si può proprio dire che la Puglia abbia fatto sentire la sua voce. Al termine di un appassionante confronto, Simone Grande vince la seconda edizione di The Voice Kids. Undici anni ...