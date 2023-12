Silvestroni FdI | Scritta importante pagine dell' Ue con accordo su migranti

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2023 "Oggi abbiamo scritto una bellissima pagina per l'Unione Europea. Grazie all'impegno di Giorgia Meloni e del governo Meloni è stato raggiunto unsul Pattoe asilo che rappresenta indubbiamente un passo in avanti nel contrasto all'immigrazione illegale. Da oggi l'Italia non sarà più sola a fronteggiare le ondate diche raggiungono le nostre coste e a combattere i mercanti di uomini", le parole didi Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev