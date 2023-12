Sigarette elettroniche | “i danni per la salute sono gli stessi” L’OMS lancia l’allarme

Leggi su velvetmag

(Di sabato 23 dicembre 2023)diretto a tutta la comunità internazionale sull’uso delle. Che secondo gli ultimi dati “assolutamente inefficaci per smettere di fumare e hanno effetti nefasti sulla”. Attaccando inoltre l’industria del tabacco, che con attività di marketing illusorie, trae in inganno i consumatori. Che oggisoprattutto i giovanissimi. La diffusione delle, spacciate al principio dall’industria del settore come molto più salutari e leggere dellenormali, sarebbe non solo molto pericolosa, ma infondata. Non solo nonaffatto più salutari, e non andrebbero regolamentate diversamente da quelle classiche. Ma ...