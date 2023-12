Sicignano degli Alburni | incidente sull’A2 del Mediterraneo | ferito un bimbo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di un bambino, in gravi condizioni, il bilancio dell’stradale avvenuto questo pomeriggio nei pressi dell’uscita autostradale dell’A2 del. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate in un tamponamento, in direzione sud. Feriti gli occupanti delle auto e tra questi, un bambino che è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santobono di Napoli a bordo di un’eliambulanza. Sul posto la polizia stradale e i sanitari del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.