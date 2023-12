“Sì | è proprio lei” Beatrice | la notizia più bella arriva direttamente dal Grande Fratello

(Di sabato 23 dicembre 2023) Una splendidata dall’esterno dele riguarda, che da alcuni giorni è uscita dal reality show per motivi di carattere personale. Ci sono state informazioni ufficiali dal suo staff, infatti che l’anziano padre dell’attrice ha avuto un incidente e quindi lei si è accertata delle sue condizioni di salute. Ora ecco giungere unamoltoper la donna. Nella casa delsi fa sentire eccome l’assenza di, infatti anche coloro che non vanno certamente d’accordo come Anita hanno sottolineato che la sua mancata presenza è abbastanza rilevante. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nelle ultime ore e che tipo di comunicazione è stata data in anteprima dal ...

A Uomini e Donne è Arriva ta una nuova dama. Si tratta di Serena , che non è una persona totalmente sconosciuta. Infatti, nonostante per lei sia la ... (caffeinamagazine)

... però, la donna elencò una serie di condizioni: asarebbe andato il 4% sugli incassi, avrebbe ... ERon Howard è stato vittima di uno "scherzo" da parte di Jim Carrey, che lo ha preso in giro ...Dopo settant'anni sul trono, Elisabetta II è deceduta l'8 settembre 2022a Balmoral, la più ... il momento simbolico in cui il ruolo passò daal nuovo monarca, Carlo III. Fu il gioielliere ...Per tanti è il momento dell’anno più atteso, da trascorrere in famiglia o con gli amici. Due fotografi disegnano la propria tavola seguendo un filo invisibile, che va da Cagliari a Copenaghen ...Una ricerca svolta da Espresso Communication su un panel di oltre 50 studi nazionali e internazionali sul tema è andata ad indagare proprio sui comportamenti che sarebbe meglio evitare a tavola se non ...