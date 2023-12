Sette consigli di lettura per rilassarsi e riflettere durante le vacanze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Come ogni anno è tempo didi, sperando di poterci concedere nella paradossale frenesia dellenatalizie moderne alcuni momenti di quiete e riflessione. E come è mia consuetudine, vi segnalo libri anomali, particolari, poco noti, obbligatoriamente non banali, quasi tutti di piccole case editrici (fatta salva una meritoria strenna natalizia, comunque di nicchia). Ecco a voi, buonae buone feste! Graziano Graziani, Alice ner Paese dell’Anvedi (Tic Edizioni): iniziamo con saggia leggerezza, un abile divertissement di Graziano Graziani, brillante divulgatore radiofonico su Radio 3, autore e documentarista per Rai 5, saggista per Quodlibet, critico e poeta non nuovo a brillanti riletture pascarelliane dei classici. In questo caso Graziani reinterpreta in rime romanesche il capolavoro simbolico ...