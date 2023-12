Servizi di reception | dalla Regione Campania troppi soldi a Romeo Rilevato un ingente danno erariale ma a pagare sono i lavoratori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il Consiglio regionale dellasbaglia a formulare cifre e termini dell’ultimo maxi-contratto conper il proprioo die il gruppo del re deiimmobiliari incassa la lauta differenza e tace. Per sette mesi è andata avanti così. Fino a quando la Corte dei Conti heun possibilemilionario, per uno che ha cifre ben diverse e molto più basse rispetto a quanto era stato effettivamente acquistato. In sostanza è stata scambiata la voce di spesa prevista in tabella per l’attività di portierato con quella per il facchinaggio, che ha costi decisamente superiori. Col fiato sul collo dei giudici contabili, che nella loro lettera di osservazioni hanno fatto notare la svista, ai ...