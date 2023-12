Serie C 2023 2024 | il Benevento affonda in casa contro il Catania | tris del Cesena a Perugia

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Si avvia verso la conclusione la 19^ giornata della, con i tre gironi ormai giunti al giro di boa. Sono state ben otto le partite andate in scena alle ore 18:30 e in campo sono scese tante squadre in lotta per la promozione in B. Tra sorprese e conferme, ma soprattutto tanti gol, non ci si è affatto annoiati. GIRONE A: Colpo esterno della Giana Erminio, che supera di misura la Pergolettese grazie a una rete di Franzoni alla mezz’ora. Seconda vittoria di fila per gli ospiti, in piena zona playoff. Appena sopra la zona playout invece la ‘Pergo’, al secondo ko consecutivo. Successo per 1-0 anche per il Renate, che ha mandato al tappeto il Trento grazie a un gol di Tremolada. Nonostante un intero tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Bracaglia, la squadra diresiste e ottiene tre punti ...