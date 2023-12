Serie B 2023 2024 | Parma in fuga a +4 Il Lecco ferma il Venezia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ilvince 3-1 contro la Ternana e sale a +2 sulsecondo. La squadra di Pecchia passa in svantaggio all’8? con gol di Raimondo, ma trova la forza di rimontare con Man (10?), Cyprien (52?) e Bernabe (55?). Un successo che regala sotto l’albero un progetto diai gialloblù, che sfruttano il pareggio (terza partita senza vincere di fila) delcontro il. Anche qui sono gli ospiti a passare in vantaggio con Lepore al 21?, ma i lagunari trovano la forza di rimontare con Johnsen (57?) e Tessmann (60?). Stavolta però c’è la doccia fredda per la seconda della classe che al 71? subisce il gol di Ionita. Si connei piani alti (è sesta) il Cittadella che travolge 4-1 lo Spezia: in gol Carriero (16?), Pittarello (75? e 81?) e Maistrello (86?). Pareggio per 3-3 tra ...

LA FRANCIA PUNTA SU GARCIA E MANNARINO La Francia, testa dinumero 4, è l'unica delle 18 ... è la terza giocatrice con più vincenti nel circuito WTA nel. Mannarino, con un tennis ricamato ...Juventus di scena a Frosinone per la diciassettesima giornata diA. Sulle tribune dello stadio Benito Stirpe è stato avvistato anche l'ex direttore generale dei bianconeri Luciano Moggi , immortalato dai ...Dopo la tre giorni di calcio europeo, si torna a giocare in Serie A, con l'anticipo del 16° turno di Serie A: alle 20.45 Genoa-Juventus, la gara sarà trasmessa su DAZN. In campo anche la Serie B, con ...Cittadella-Spezia 4-1 [15' Carriero (C), 61' Moro (S), 76'-80' Pittarello (C), 86' Maistrello (C)] Como-Palermo 3-3 [17' Di Francesco (P), 46' Cutrone (C), 58' Gabrielloni (C), 63' Segre (P), 82' ...