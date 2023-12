Serie B 2023 2024 | la Samp crolla in casa con la Feralpisalò Brescia in rimonta sul Catanzaro

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ladoria perde incontro laper 3-2. La squadra di Andrea Pirlo rimane in 10 al 32? per un rosso a Kasami quando la situazione era già in salita per i blucerchiati, sotto 2-1: Bergonzi (13?) e Butic (22?) aprono le marcature, ma Sebastiano Esposito (27?) accorcia le distanze. Anche in inferiorità numerica laprova a rientrare in gara e trova il pareggio con Murru al 55?. L’occasione per gli ospiti però è ghiotta e all’81’ Zennaro sigla la rete di una vittoria preziosissima in chiave salvezza per la Feralpi che conquista la seconda vittoria consecutiva e sale a 16 punti in classifica. Nel finale per Pirlo c’è anche la beffa del gol annullato ad Esposito. Sconfitta inper ilche dal 2-0 perde 2-3 contro il. Nei primi ...