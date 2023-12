Serie A | Victor Osimhen rinnova con il Napoli

Leggi su justcalcio

(Di sabato 23 dicembre 2023) 2023-12-23 16:40:45 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Ea è ufficiale, Vittorioe il SSChanno raggiunto un accordo per il ristrutturazione. Dopo una stagione in cui il rapporto club-giocatore non mi stavo divertendo, le acque si sono calmate. Lui ‘9‘ partenopeo essere un giocatore Aurelio di Laurentis fino al 30 giugno 2026UN stagione ms di cui avevo già concordato. L’annuncio non è solo a grandi novità per i tifosi napoletanilo è anche per lui stipendio del proprio. Lui nigeriano vai a ritirare 10 milioni di euro ed è posto al vertice della rosa per quanto riguarda gli stipendi. Inoltre, il la clausola a termine diventerà di 120 milioni di eurouna tregua da un mercato così esigente. Lui marcatore del ...