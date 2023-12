Serie A | Inter-Lecce nel programma che anticipa Natale | le partite

Daniele Novara , pedagogista e fondatore, del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, in un' interessa nte analisi sul ... (orizzontescuola)

Inter-Lecce è la diciassettesima partita di questa Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming . Si ... (inter-news)

FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti 17giornata La classifica dellaA La 17giornata si è ... L'ospita il Lecce alle 18, si chiude con il big match tra Roma e Napoli all'Olimpico 1)......Madrid - Siviglia (Liga) - DAZN Sorrento - Casertana (C) - RAI SPORT e SKY SPORT (canale 256) Juventus Next Gen - Vis Pesaro (C) - SKY SPORT (canale 258) 18.00 ZonaA - DAZN- ...L’Inter capolista ospita il Lecce al Meazza nella partita valida per la 17ª giornata di Serie A: nerazzurri senza Lautaro, Inzaghi punta su Arnautovic ...Alle ore 18.00 di sabato 23 dicembre, per la diciassettesima giornata di Serie A si gioca Inter-Lecce. 41 punti in classifica contro 20. Squalificati: nessuno. Iscriviti alla nostra Pagina ...