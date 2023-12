Serie A | il Bologna batte l' Atalanta 1 - 0 | Toro e Udinese 1 - 1

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ill'1 - 0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale, con 31 punti, staccando una diretta rivale per ...

Le Formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta , match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2023 / 2024 . Al “Dall’Ara” va in scena uno ... (sportface)

Bologna, 23 dic. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Bologna-Atalanta , match valido per la 17/a giornata di Serie A, in corso di ... (liberoquotidiano)

Ilbatte l'Atalanta 1 - 0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale, con 31 punti, staccando una diretta rivale per la ...In classifica i rossoblù sono quarti con 31 punti, gli orobici restano fermi a quota 26 Ilbatte 1 - 0 l'Atalanta in un match della 17/a giornata diA, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. A decidere il match la rete di Ferguson al 41' della ripresa. In ...SERIE A - Il Bologna si impone nel finale sull'Atalanta: decide Ferguson all'86'. La squadra di Thiago Motta è di nuovo quarta.SERIE A - L'uomo decisivo è Ferguson, mentre Muriel si mangia il gol del vantaggio. Zirkzee imprescindibile, Skorupski provvidenziale.