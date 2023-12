Sergio D’Ottavi | chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’identità diè top secret ma il popolo dei social, sfogliando minuziosamente i profili dei papabili gieffini, è riuscito a risalire all’identità dell’uomo che potrebbe far battere il cuore delle donne del GF. Non abbiamo informazioni sull’età del. Dovrebbe averne 31. Ma sappiamo che il suo profilo @mariadottavi, attualmente, è seguito da poco più di 855 followers. Numeri destinati a salire dopo l’ingresso al GF. In effetti, però, se ‘due prove fanno un indizio’, il giovane imprenditore, sui propri social, segue il profilo ufficiale del ‘’ e Rebecca Staffelli, che, nel programma, cura le interazioni del web.ha un profilo @mariadottavi chef in cui si legge che si ...