Se le conduttrici fossero i titoli delle canzoni del Festival di Sanremo 2024

Leggi su biccy

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Se le..” è ormai un classico di Biccy, ma questa volta nel mirino non sono le loro ipotetiche reazioni a un determinato evento, ma il loro “essere” associato aidei brani sanremesi del. Una sorta di tracklist in gif senza gif ma con le nostre amatissime. Simona Ventura Alessandra Amoroso Fino A Qui Alfa Vai Big Mama La Rabbia Non Ti Basta Clara Diamanti Grezzi Diodato Ti Muovi Emma Apnea Francesco Renga & Nek Pazzo Di Te Geolier I P’ Me, Tu P’ Te Ghali Casa Mia Il Volo Capolavoro Irama Tu No La Sad Autodistruttivo Mahmood Tuta Gold Maninni Spettacolare Negramaro Ricominciamo Tutto Ricchi & Poveri Ma Non Tutta La Vita The Kolors Un Ragazzo Una Ragazza Maria De Filippi Angelina Mango La Noia Annalisa Sinceramente Big Mama La Rabbia Non Ti Basta Bnkr44 Governo Punk Clara Diamanti ...