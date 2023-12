“Se è così | vince in due minuti” Chiara Ferragni | la scoperta dei fan sul pandoro-gate

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) Non solo ilPink Christmas griffatoma anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino della Procura di Milano. È stata infatti aperta una inchiesta, senza indagati né titolo di reato, sul caso del dolce natalizio pubblicizzato dalla nota influencer con una sorta di campagna benefica. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco, titolare del fascicolo, ha firmato la delega al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf per compiere accertamenti pure sull’operazione legata alle uova pasquali di Dolci Preziosi.sempre griffati. Il caso-Balocco, quello degli ormai famosi pandori natalizi, è scoppiato dopo l’esposto portato alla procura di Cuneo “presentato dal Codacons”, come precisato in una nota la stessa associazione di consumatori....