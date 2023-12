Scoperto a Pompei un antico ' ' presepe' ' dedicato agli dèi

Un panificio prigione , dove persone ridotte in schiavi tù e asini erano rinchiusi e sfruttati per macinare il grano necessario a produrre il pane. Un ... (ilmattino)

Come ci comunica l'E - journal degli scavi disul suo sito ( http://pompeiisites.org/e - journal - degli - scavi - di -/ ), oltre alle figure umane, si possono identificare una mandorla,...I reperti sono in terracotta e sono tracce di un antico rito. Emergono da un ambiente di una domus confinante con la Casa di Leda e il cigno, dove è in corso un cantiere di scavo, restauro e ...Il ritrovamento di statuine di terracotta negli scavi di Pompei, conferma che anche in antichità veniva costruito un simil presepe, con le caratteristiche e i materiali dell’epoca, dedicato agli dèi.Tredici statuine in terracotta sono state scoperte dagli archeologici durante gli scavi nell’area della Casa di Leda e il cigno: si tratta di ...