Scomparsa una ragazza a Roma | si cerca la 20enne Domiziana Caudai Con lei il cane Taco

(Di sabato 23 dicembre 2023) Da lunedì 18 dicembre 2023, amisteriosamente la giovanedi nome. La comunità cittadina diè in allarme dopo la misteriosadella giovane, avvenuta lunedì 18 dicembre 2023. La, di soli 20 anni, è stata vista per l’ultima volta alle 10.45 del mattino di quel giorno, e da allora ogni tentativo di contatto è stato vano. Ladi: dove potrebbe essere andata la giovanePenelope Onlus, l’associazione che si occupa di assistenza e ripersone scomparse, ha lanciato un appello urgente per la ...

... Samantha, interpretata da Karina Huff ,nel 2016. Karina Huff - Spetteguless.it Oltre alla bellissima modella britannica, troviamo anchegiovane Antonella Interlenghi, nei panni di ...serata in grande stile quella presentata da Irene Colombo nel PalaLuxottica di Agordo, la ... la prima dopo tre anni in cui la tradizione si era interrotta prima per il Covid e poi per la,...Sarò sempre disponibile a dare una mano in futuro". Tra i momenti difficili citati non vi sono solo quelli di natura politico-amministrativa, o il macigno della pandemia, ma anche la durissima vicenda ...“Sentimenti di vicinanza e e di profondo cordoglio per la famiglia dell’imprenditore reggino Piero Mucciola, scomparso in queste ore all‘età ... del nostro tessuto socioeconomico". Cosi in una nota il ...