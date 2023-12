Sci di fondo | Tour de Ski 2024 | Pellegrino guida i 21 azzurri convocati

(Di sabato 23 dicembre 2023) Come da tradizione, ci si avvicina anche quest’anno alde Ski di sci di, arrivato alla sua diciottesima edizione. Si parte da Dobbiaco sabato 30 dicembre fino all’1 gennaio, si passa poi da Davos (in Svizzera) il 3 e 4 gennaio e si concluderà il tutto in Val Fiemme sabato 6 e domenica 7 gennaio. a nazionale italiana schiererà al via Federico, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo e Michael Hellweger in campo maschile, Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nadine Laurent, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno nelle gare femminili. SportFace.

L’Italia chiude la seconda tappa della Fesa Cup 2023-2024 di sci di fondo , andata in scena a St. Ullrich am Pillersee , in Austria, con diversi podi: ... (oasport)

Per adeguare l'impianto di Tesero agli standard richiesti dal CIO - l'impianto ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche dellodi- la Provincia ha messo a finanziamento in un primo ...Per adeguare l'impianto di Tesero agli standard richiesti dal CIO - l'impianto ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche dellodi- la Provincia ha messo a finanziamento in un primo momento ...Venerdì 5 gennaio 2024 a partire dalle ore 17,30, presso il Centro Fondo Festiona (Via Chiardola, 1), prenderà il via la festa di primo compleanno del progetto Meran – Manutenzione e recupero area nat ...CORTINA (BELLUNO) - Quest’inverno alcune delle piste per lo sci nordico di Cortina non potranno essere battute e aperte nell’area di Fiames e soprattutto il tracciato della ex ferrovia.