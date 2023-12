Sci di fondo | i convocati dell’Italia per il Tour de Ski | 21 azzurri selezionati | Pellegrino il faro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ad una settimana dall’inizio della tappa inaugurale di Dobbiaco, l’Italia ha annunciato la lista deiper la 18ma edizione delde Ski. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha selezionato complessivamente 21 atleti, di cui 12 uomini e 9 donne, per uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale 2023-2024 di sci di. La punta di diamante del roster tricolore risponde al nome di Federico, ancora alla ricerca del primo podio dell’inverno in vista delle sprint a tecnica libera di Dobbiaco e Davos. In campo maschile ci saranno anche Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo e Michael Hellweger. Ambizioni meno importanti per il settore ...

Come da tradizione, ci si avvicina anche quest'anno al Tour de Ski di fondo, arrivato alla sua diciottesima edizione. Si parte da Dobbiaco sabato 30 dicembre fino all'1 gennaio, si passa poi da Davos (in Svizzera) il 3 e 4 gennaio e si concluderà il tutto in Val ...Per adeguare l'impianto di Tesero agli standard richiesti dal CIO - l'impianto ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche dello sci di fondo - la Provincia ha messo a finanziamento in un primo ...Venerdì 5 gennaio 2024 a partire dalle ore 17,30, presso il Centro Fondo Festiona (Via Chiardola, 1), prenderà il via la festa di primo compleanno del progetto Meran – Manutenzione e recupero area nat ...