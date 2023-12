Sci | Cdm | i convocati per le gare di Bormio | Paris a caccia dell' ottavo trionfo sulla pista Stelvio

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dic. - (Adnkronos) - Sono dieci idal direttore tecnico Massimo Carca per il doppio appuntamento con la velocità maschile di Coppa del mondo in programmamiticadi. Si tratta di Dominik, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. Il programma propone una discesa giovedì 28 dicembre (ore 11.30 con diretta tv su Rai Due ed Eurosport), seguita il giorno successivo da un supergigante (sempre alle 11.30). Ricordiamo che l'Italia può schierare fino a otto atleti in discesa e nove in supergigante (otto + Schieder che ha il posto fisso). Larievoca dolci ricordi ai nostri sciatori: ...

Paris a caccia dell'ottavo successo sulla pista Stelvio MILANO - Sono dieci i convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per il doppio appuntamento con la velocità maschile di Coppa del mondo in ...