Sci alpino | la due giorni negativa tra Courchevel e Madonna di Campiglio dello slalom azzurro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Lofallisce completamente gli appuntamenti didi. Una duedavvero da dimenticare per l’Italia tra i rapid gates: al femminile nessuna è riuscita a portare a termine la gara, mentre al maschile un solo rappresentante ha completato entrambe le manche, ma chiudendo molto lontano dal podio. Purtroppo ancora una volta l’Italia si trova a recitare il ruolo della comparsa in questa specialità. Innon si riesce davvero a trovare continuità, con a volte qualche risultato davvero episodico. In campo maschile, se si esclude l’exploit di Alex Vinatzer ai Mondiali, dal 2019 in Coppa del Mondo mondo sono arrivati appena quattro podi (tutti terzi posti); mentre addirittura al femminile bisogna scendere al 2011 per rivedere ...