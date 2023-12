Sci alpino | i convocati dell’Italia per le gare di Bormio Presentissimo Dominik Paris

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) La Coppa del Mondo maschile vivrà il suo ultimo appuntamento del 2023 ancora in Italia. Come sempre alla fine dell’anno si corre a, in una classicissima del Circo Bianco. La Stelvio è pronta ad ospitare una due giorni tutta dedicata alla velocità, con in programma una discesa il 28 ed un superG il 29. Un appuntamento attesissimo dai colori azzurri e soprattutto da, che è il vero “Signore della Stelvio”. In carriera l’altoatesino ha trionfato per sette volte a, sei delle quali in discesa, in una pista davvero amatissima dal nativo dal campione azzurro. Inoltrearriva assolutamente galvanizzato dalla prima vittoria sulla Saslong in Val Gardena epuò mettere nel mirino proprio ala vetta nella classifica di ...