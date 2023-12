Sci Alpino | Cdm donne Le azzurre convocate per gigante e slalom Lienz

Sono state diramate le convocazioni per il gigante e lo slalom di giovedì 28 e venerdì 29 dicembre in scena a Linz (o Lienz, che dir si voglia), in ... (oasport)

Il 28 dicembre il primo appuntamento della due giorni in Austria MILANO - Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere, Elisa Platino le ...Le convocate dell'Italia dellofemminile per il doppio appuntamento di Lienz , tappa della Coppa del Mondo 2023/2024. Consueto appuntamento di fine anno sulle nevi austriache, dove giovedì 28 dicembre andrà in scena il ...Sono state diramate le convocazioni per il gigante e lo slalom di giovedì 28 e venerdì 29 dicembre in scena a Linz (o Lienz, che dir si voglia), in Austria. Otto le azzurre impegnate nella prima data ...Lo slalom azzurro fallisce completamente gli appuntamenti di Courchevel e Madonna di Campiglio. Una due giorni davvero da dimenticare per l'Italia tra i rapid gates: al femminile nessuna è riuscita a ...