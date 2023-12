Sci alpino | Cdm Dieci azzurri convocati per le gare di Bormio

Sono state diramate le convocazioni per il gigante e lo slalom di giovedì 28 e venerdì 29 dicembre in scena a Linz (o Lienz, che dir si voglia), in ... (oasport)

Il direttore tecnico Massimo Carca ha diramato la lista dei dieci convocati per la tappa della Coppa del Mondo dimaschile in programma a Bormio , dove sulla mitica pista Stelvio si disputeranno una discesa libera giovedì 28 dicembre e un Super - G il giorno dopo. Entrambe le gare sono in programma a ...Paris a caccia dell'ottavo successo sulla pista Stelvio MILANO - Sono dieci i convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per il doppio appuntamento con la velocità maschile di Coppa del mondo in ...A Bormio fervono i lavori per le Olimpiadi del 2026 mentre si accendono i riflettori sulla prossima Coppa del Mondo di Sci Alpino. Noi abbiamo raccolto i consigli e le "dritte" ...Paris a caccia dell'ottavo successo sulla pista Stelvio MILANO (ITALPRESS) - Sono dieci i convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per il ...